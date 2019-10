Estland pakt eerste punt bij Wit-Rusland

Kansen waren er genoeg aan beide kanten, maar zowel Aleksandr Gutor (doelman bij Wit-Rusland) als Sergei Lepmets (doelman bij Estland) hield zijn doel schoon. Het resultaat tussen beide landen waren voor de tickets niet heel relevant. Beide landen kunnen zich als kansloos beschouwen waar het gaat om het bereiken van de eindronde.



Nederland speelt om 20.45 uur tegen Noord-Ierland. Samen met Duitsland zijn deze landen nog volop in de race voor een plaats bij de eerste twee, goed voor rechtstreekse kwalificatie. Zondag om 18.00 uur is Wit-Rusland de tegenstander van Oranje in Minsk. Op 19 november is Estland in de Johan Cruijff Arena de laatste tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatiereeks.