Europees succes voor Chelsea én Arsenal kan probleem opleveren in Premier League

Vierde worden in de Premier League en toch niet de Champions League in? Die kans bestaat voor Leicester City en West Ham United, de clubs die het dit seizoen uitstekend doen in de Engelse competitie. Chelsea en Arsenal kunnen namelijk roet in het eten gooien met succes in Europa.

Chelsea en Arsenal kunnen in mei namelijk de Champions League en Europa League winnen. Chelsea speelde dinsdag met 1-1 gelijk bij Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Een doelpuntloos gelijkspel op Stamford Bridge is woensdag genoeg voor een plek in de finale tegen Manchester City of Paris Saint-Germain.

Arsenal heeft donderdag genoeg aan een 1-0 zege op Villarreal, nadat de ploeg van Mikel Arteta gisteravond met 2-1 verloor van de Spaanse subtopper. In de finale wacht zeer waarschijnlijk Manchester United, dat de heenwedstrijd tegen AS Roma met 6-2 won. Arsenal staat momenteel tiende in de Premier League, maar op het winnen van de Europa League staat een ticket voor de poulefase van de Champions League als beloning.

Als Chelsea en Arsenal de Champions League en Europa League winnen, maar Chelsea niet in de top vier eindigt, ontstaat er een probleem. Engeland mag namelijk geen zes clubs aanmelden voor de Champions League. De nummer vier zal dan de Europa League in moeten. Momenteel staat Chelsea nog vierde, maar de voorsprong op West Ham United is slechts drie punten met nog vijf speelronden te gaan. De kans is voorlopig nog klein, maar wel aanwezig dat Liverpool of Tottenham Hotspur ook nog naast een CL-ticket zal grijpen wanneer het nog als vierde eindigt.

Volledig scherm Arsenal-aanvaller Gabriel Martinelli met een omhaal tegen Chelsea. © AP

De nummers vijf en zes plaatsen zich voor de poulefase van de Europa League. De nummer zeven gaat de nieuwe Europa Conference League in. De bekerwinnaars zorgen bij de verdeling voor de Europese tickets niet voor een extra probleem, omdat (aanstaand kampioen) Manchester City de League Cup won en de FA Cup-finale op 15 mei gaat tussen Chelsea en Leicester City.

Engeland mag vijf tickets voor de Champions League vergeven. Het gebeurde al twee keer dat een Engelse club een Europese prijs won, maar niet bij de bovenste vier clubs in de competitie eindigde. In 2005 won Liverpool de Champions League, maar eindigde het als vijfde in de competitie. Destijds was nog de regel dat ieder land maximaal vier clubs mocht afvaardigen in de Champions League, maar de UEFA maakte daar die zomer een einde aan omdat de Europese voetbalbond van mening was dat de winnaar altijd de titel zou moeten kunnen verdedigen.

Liverpool rekende in de voorronden vervolgens af met The New Saints uit Wales, FBK Kaunas uit Litouwen en CSKA Sofia uit Bulgarije. Manchester United werd in 2017 zesde in de Premier League, maar de ploeg van José Mourinho won wel de Europa League (door Ajax te verslaan in de finale) en mocht zo toch nog direct de Champions League in.

De stand in Engeland na 33 duels

1. Manchester City - 77 punten

2. Manchester United - 67 punten

3. Leicester City - 62 punten

4. Chelsea - 58 punten

5. West Ham United - 55 punten

6. Liverpool - 54 punten

7. Tottenham Hotspur - 53 punten