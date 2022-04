Europees voetbal vanavond: Bosz en Van Bronckhorst proberen seizoen te redden

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League zijn gespeeld. Vanavond is het de beurt aan de Europa League en de Conference League, om de eerste serie kwartfinalewedstrijden af te werken. Behalve bij Feyenoord en PSV komen ook bij onderstaande duels Nederlanders in actie.

Europa League

18.45 uur: RB Leipzig - Atalanta

Een Nederlands getint Atalanta opent in de Europa League het bal tegen RB Leipzig. De Italianen verloren afgelopen week in de Serie A met 3-1 van Juventus. Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer stonden alle drie in de basis en worden ook vanavond aan de aftrap verwacht.

21.00 uur: Braga - Rangers

De Rangers moeten zich herstellen van de 1-2 nederlaag tegen Celtic in de Old Firm afgelopen weekend. De achterstand op de aartsrivaal in de competitie bedraagt nu zes punten, dus Europees succes kan de moraal van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de broodnodige boost geven om het slot van de competitie nog spannend te maken.

Volledig scherm Luuk de Jong. © AFP

21.00 uur: Eintracht Frankfurt - FC Barcelona

FC Barcelona zit de laatste tijd flink in de lift. De ploeg van onder anderen Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong heeft zichzelf in ieder geval in Spanje tot topfavoriet voor de eindzege gebombardeerd. Het is afwachten of de mannen van Xavi die status waar kunnen maken. De geblesseerde Depay is er vanavond niet bij. Bij Eintracht Frankfurt hoopt Sam Lammers op een basisplaats.

21.00 uur: West Ham United - Olympique Lyon

Peter Bosz’ missie is simpel: winnen van de Europa League. Anders speelt de coach met Olympique Lyon een verloren seizoen: een negende plaats in de Ligue 1 is ver beneden de stand van de club. Tegenstander West Ham United staat er iets beter voor, maar moet ook vrezen voor hun Europese voetbal. De Engelsen, waarschijnlijk weer mét de omstreden Kurt Zouma, staan nu zesde in de Premier League.

Volledig scherm Roger Schmidt. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Conference League

In de Conference League is het vanavond de beurt aan Feyenoord en PSV om te proberen een eerste stap richting de halve finales te zetten. Feyenoord speelt om 18.45 thuis tegen Slavia Praag. PSV trapt om 21.00 uur af in en tegen Leicester.

21.00 uur: Bodø/Glimt - AS Roma

AZ-beul Bodø/Glimt treedt op hetzelfde moment aan tegen AS Roma. De confrontatie is een herhaling van vorig seizoen. Bodø/Glimt speelde bij groepsgenoot Roma met 2-2 gelijk en won in Noorwegen met liefst 6-1. Bij de Romeinen kan Rick Karsdorp op een basisplaats rekenen.

21.00 uur: Olympique Marseille - PAOK

De laatste kwartfinale wordt ook om 21.00 uur gespeeld en gaat tussen Olympique Marseille en het Griekse PAOK. Ook in de laatste wedstrijd van vanavond is Nederlandse inbreng: bij de Grieken maakt oud-Feyenoorder Diego Biseswar zijn opwachting.