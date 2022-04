Europees voetbal: wordt Luuk de Jong weer de redder van Barcelona?

Niet alleen Feyenoord en PSV jagen vanavond op een plaats in de halve finale van de Conference League. Ook in de twee andere kwartfinales - en de vier kwartfinales van de Europa League - zijn Nederlanders actief. Dit is het programma van vanavond.

Europa League

18.45 uur: Atalanta - RB Leipzig (1-1)

Atalanta staat de na 2-1 nederlaag tegen Sassuolo achtste in de Serie A en moet nog maar afwachten of het volgend jaar weer Europees voetbal speelt. Maar Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners hebben dit seizoen wel een uitgelezen kans op Europees succes. Na de 1-1 in Leipzig gloort een plaats in de halve finale.

21.00 uur: Barcelona - Eintracht Frankfurt (1-1)

Met de weer fitte Memphis Depay en Sergiño Dest zit Xavi weer wat ruimer in zijn keuzes. En anders kan de Barcelona-trainer altijd nog terugvallen op zijn reddende engel Luuk de Jong, die als breekijzer al zo vaak belangrijk was. ,,Het is een privilege voor mij om hem in het team te hebben”, sprak Xavi in de aanloop naar het duel met de Duitsers.

Volledig scherm Memphis Depay (r), hier in actie in de achtste finales tegen Galatasaray, is terug bij Barcelona. © AFP

21.00 uur: Olympique Lyon - West Ham United (1-1)

Lyon kwam vorig week in Engeland, waar West Ham een helft met tien man speelde na rood voor Aaron Cresswell, niet verder dan een gelijkspel. Toch heeft trainer Peter Bosz met zijn ploeg nog altijd een prima uitgangspositie voor de halve finale, waarin de winnaar van Barcelona - Eintracht Frankfurt de tegenstander is.

Volledig scherm Peter Bosz (l) instrueert Houssem Aouar tijdens de uitwedstrijd tegen West Ham. © ANP / EPA

21.00 uur: Rangers - Braga (0-1)

Giovanni van Bronckhorst kan zichzelf én het Nederlandse voetbal een dienst bewijzen als hij Braga uitschakelt met Rangers. De Portugezen zijn op de coëfficiëntenranglijst een concurrent voor Nederland. Met een 0-4 zege op St. Mirren kenden de Schotten afgelopen weekend een goede generale.

Conference League

21.00 uur: PAOK Saloniki - Olympique Marseille (1-2)

In Rotterdam zal vandaag ook met een schuin oog worden gekeken naar deze wedstrijd, want de winnaar van PAOK - Olympique stuit in de halve finale op de winnaar van Slavia Praag - Feyenoord. Wordt het een weerzien met Diego Biseswar in de Kuip? De inmiddels 34-jarige oud-Feyenoorder had in de heenwedstrijd een basisplaats. Het duel in Griekenland staat onder leiding van Danny Makkelie.

Volledig scherm Diego Biseswar in actie tegen Olympique Marseille. © REUTERS

21.00 uur: AS Roma - Bodø/Glimt (1-2)

De mogelijke tegenstander van PSV komt uit de wedstrijd AS Roma - Bodø/Glimt. Winnen de Eindhovenaren van Leicester, dan is het AS Roma van Rick Karsdorp mogelijk de laatste horde op weg naar de finale. Dan moet Roma natuurlijk eerst eerst wel zien te winnen van Bodø/Glimt en dat is de ploeg van José Mourinho dit seizoen in drie (!) eerdere duels niet gelukt. In de groepsfase gingen de Italianen met 6-1 voor schut in Noorwegen en werd het thuis 2-2.