Europese kranten over chaos rond Super League: ‘Super belachelijk’

The Sun opent het sportkatern niet verrassend met een woordgrap. ,,Six as a parrot” staat er in koeienletters op de achterpagina. Dit is een variant op het spreekwoord ,,Sick as a parrot”, wat zo veel betekent als ergens gigantisch van balen. De pagina is bovendien voorzien van een bewerkte foto waarop de clubeigenaren van de zes betrokken clubs op de hak worden genomen. Deze hangen allemaal ondersteboven in een vogelkooi. Verder spreekt de krant van een ,,Ex-Super League”.