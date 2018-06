Europese landen krijgen vrije keuze voor kandidaat WK 2026

De KNVB, die woensdag op het FIFA-congres in Moskou wordt vertegenwoordigd door bondsvoorzitter Michael van Praag en secretaris-generaal Gijs de Jong, moet nog beslissen waar de stem naartoe gaat: naar Marokko of het gecombineerde 'bid' van de Verenigde Staten, Canada en Mexico?



,,De basis van democratie is dat iedereen mag stemmen op wie hij wil'', zei voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA in de aanloop naar het congres van de mondiale voetbalbond. Het belangrijkste agendapunt in de Russische hoofdstad is de toewijzing van het WK 2026.