Everton meldt zich bij koplopers na zege op Burnley

Samenvatting PSG ook zonder Messi en Neymar eenvoudig langs promoven­dus

11 september Paris Saint-Germain heeft ook na vijf wedstrijden in de Ligue 1 nog geen punten verspeeld. Zonder sterspelers Lionel Messi en Neymar, die rust kregen na interlandverplichtingen in Zuid-Amerika, werd promovendus Clermont in het Parc des Princes eenvoudig verslagen: 4-0.