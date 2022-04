Everton strijdt tegen Manchester United tegen degradatie, Inter heeft zege nodig in titelstrijd

Trainers genieten van rivaliteit Manchester City en Liverpool: ‘grootste uit loopbaan’ en ‘Federer en Nadal’

Trainer Jürgen Klopp vergelijkt de rivaliteit tussen Liverpool en Manchester City in de Engelse voetbalcompetitie met de titanenduels tussen de tennissers Rafael Nadal en Roger Federer. Net als in de voorbije jaren gaat de strijd om de titel in de Premier League tussen Liverpool en City. De twee clubs treffen elkaar zondag in Manchester.

