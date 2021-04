‘Ex-model eist 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo’

Kathryn Mayorga blijft Cristiano Ronaldo achtervolgen. Nu eist het Amerikaanse ex-model een slordige 65 miljoen euro aan schadevergoedingen van de voetbalvedette van Juventus. Dat staat gelijk aan ongeveer twee jaarsalarissen van Ronaldo bij zijn Italiaanse werkgever. Ronaldo wordt door Mayorga nog altijd beschuldigd van seksueel misbruik. De Portugees werd in 2019 echter niet vervolgd voor de vermeende verkrachting in 2009.

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie was er onvoldoende bewijs dat Cristiano Ronaldo de Amerikaanse Kathryn Mayorga destijds in Las Vegas heeft verkracht. De politie kreeg op 13 juni 2009 een melding over een seksueel misdrijf. Mayorga kon toen geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden. Ook werd de verdachte niet beschreven. Het onderzoek werd daarom stilgelegd. Later heropende de politie in Las Vegas het onderzoek na een nieuwe melding van de vrouw, maar kwam het uiteindelijk niet tot een zaak.

The Mirror heeft naar eigen zeggen nu documenten in het bezit, waaruit blijkt dat Mayorga diverse schadeclaims bij de voormalig superster van Real Madrid wil neerleggen. Anno 2021 stelt de Amerikaanse dat ze destijds onder druk heeft gezwegen over de exacte toedracht. Mayorga zou in die tijd circa 325.000 euro hebben ontvangen van Ronaldo om het misdrijf stil te houden.

Nu eist ze twintig miljoen euro vanwege geleden schade, nog eens ruim twintig miljoen euro voor nog te lijden pijn en schade in de toekomst en daarnaast zo'n twintig miljoen euro aan smartengeld. Verder lopen de overige (juridische) kosten ook flink op. De advocaten van haar willen dat de rechtbank liefst zestig getuigen gaat horen.

De beschuldigingen aan het adres van Ronaldo kwamen destijds naar aanleiding van een artikel in het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat een (gehackte) e-mail van Ronaldo aan zijn advocaat in handen kreeg via Football Leaks. Hij zou geschreven hebben: ‘Ze zei herhaaldelijk ‘nee’ en ‘stop’, maar ik wilde niet luisteren’.

Ronaldo heeft altijd ontkend dat er sprake was van verkrachting. Volgens de sterspeler zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden. Ook beweerde hij dat de inmiddels 37-jarige Mayorga zijn naam gebruikt om zelf beroemd te worden. In het kamp-Ronaldo maakt men zich (nog) niet druk en stelt dat de claim ,,belachelijk” is.