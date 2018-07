Excelsior werft Matthys, club nummer 14 voor Kazim-Richards

Voormalig Feyenoorder Colin Kazim-Richards is al weer toe aan zijn veertiende club. De 31-jarige Engelse voetballer vervolgt zijn carrière in Mexico; hij verruilt het Braziliaanse Corinthians voor Lobos BUAP, meldt Voetbal International.



,,Ik heb altijd een goede band gehad met het Mexicaanse volk'', zei Kazim-Richards bij zijn presentatie. ,,Ik ben weleens op vakantie geweest in Mexico en hou van de cultuur hier. Ik ben blij om hier te zijn. Ik ben nog niet 100 procent fit, maar mentaal ben ik er klaar voor. Ik ga er alles aan doen om Lobos naar een hoger niveau te helpen.''



Kazim-Richards speelde in het seizoen 2014/15 op huurbasis bij Feyenoord, dat hem een jaar later definitief overnam van Bursaspor. Vervolgens raakte de aanvaller buiten beeld. Trainer Giovanni van Bronckhorst zette hem begin 2016 uit de selectie, waarna Feyenoord hem verkocht aan Celtic.