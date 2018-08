Excuses Dybala na juichen terwijl keeper bewusteloos op de grond ligt

Mi­lan-aan­winst Strinic kampt met hartproble­men

18 augustus AC Milan kan voorlopig geen gebruik maken van de Kroatische aanwinst Ivan Strinic. De 31-jarige linksback, die met Kroatië de WK-finale speelde, heeft last van hartproblemen. Dat meldt Milan na onderzoek. Daarbij is een vergroting van de holten in het hart ontdekt.