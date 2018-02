FA klaagt Guardiola aan voor geel lintje

Guardiola draagt het gele lintje al sinds oktober. Hij liet daarmee zijn steun blijken aan de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. ,,Als het hen overkomt, dan kan iedereen opgepakt worden. Totdat de politici worden vrijgelaten, zal ik dit lintje dragen. Ze kunnen mij schorsen, maar andere mensen zitten in de gevangenis’’, zei Guardiola in december.



Guardiola is het Catalaanse Santpedor geboren en diende FC Barcelona als speler en als trainer. Hij voelt zich al lange tijd verbonden met de Catalaanse zaak.



In de regels van de FA staat dat politieke boodschappen op en langs het voetbalveld verboden zijn. De UEFA heeft sinds kort de regels voor een (politieke) uitingen versoepeld, maar de boodschappen mogen niet beledigend zijn.



De Catalaanse succestrainer koerst met City onbedreigd af op de titel in de Premier League. De ploeg uit Manchester speelt zondag op Wembley de finale van de League Cup tegen Arsenal. Guardiola kan dan weer beschikken over zijn Braziliaanse spits Gabriel Jesus. Achter de naam van Raheem Sterling staat een vraagteken. Bij Arsenal ontbreken Alexandre Lacazette en Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil kan waarschijnlijk wel meedoen.