FA klaagt West Ham aan voor overtreden anti-dopingregels

Cultheld Will Grigg schiet Manchester City uit de FA Cup

20 februari Will Grigg was de grote favoriet van de Noord-Ierse fans tijdens het EK 2016, maar is vooral geliefd bij de supporters van zijn club Wigan Athletic. Na vanavond kan hij helemaal niet meer kapot. Hij maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer (1-0) in de FA Cup tegen Manchester City, de onbedreigde koploper van de Premier League.