FA start onderzoek naar ‘racistisch gedrag’ Cavani op social media

Ligue 1 PSG en Bakker voor tweede keer op rij zonder zege

28 november Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd in de Franse voetbalcompetitie tegen Girondins de Bordeaux te winnen: 2-2. Voor koploper PSG was het de vierde wedstrijd in de Ligue 1 die niet wordt gewonnen nadat eerder dit seizoen al drie nederlagen werden geleden.