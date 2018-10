FA stelt onderzoek in naar scheldende José Mourinho

Toen hem zaterdag na het treffen met Newcastle naar het vingergebaar werd gevraagd, had 'Mou' gezegd: 'Wat is er met mijn pink? Dat is een vinger, de kleinste van de vijf.''



Het is nog onduidelijk of Mourinho een straf staat te wachten. Mogelijk dat de FA liplezers inschakelt om de bevestiging te vinden voor wat de Portugees riep.



Het is niet voor het eerst dat sporters of trainers in Engeland worden geschorst naar aanleiding van gescheld voor tv-camera's. In 2011 werd Wayne Rooney voor twee duels geschorst.