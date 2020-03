Fàbregas: Alleen Van Persie en Nasri zaten bij Arsenal op mijn niveau

In een podcast van Arseblog blikt Fàbregas terug op zijn tijd als speler van Arsenal. ,,Ik was de aanvoerder en legde mijzelf veel druk op", vertelt hij. ,,Ik moest het team leiden naar prijzen. Ik gaf alles. Na een verloren wedstrijd ging ik zo snel mogelijk naar huis om in mijn eentje te huilen. Ik raakte gewend aan pijn en kende slapeloze nachten. Als je dan in de bus zit na een nederlaag en je hoort ploeggenoten lachen omdat ze zich verheugen op een stapavond, dan breekt er iets bij mij.”



Volgens Fàbregas ging dat jaren zo door. ,,We speelden prachtig voetbal en daar kon ik oprecht van genieten, maar door alle druk voelde ik mij best eenzaam. Vooral in de laatste twee, drie jaren. Alleen Robin van Persie en Samir Nasri zaten - en dat bedoel ik niet arrogant, zo voelde ik het destijds - fysiek en mentaal op mijn niveau.”



Fàbregas speelde na zijn periode bij Arsenal drie seizoenen voor Barcelona en keerde in 2014 terug naar Londen om te spelen voor Chelsea. Sinds 2018 komt hij uit voor Monaco.