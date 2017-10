Fair Play Award voor levensredder Koné

Koné kwam in februari in actie tijdens de wedstrijd van zijn Tsjechische club Slovacko, toen doelman Martin Berkovec van tegenstander Bohemians in botsing kwam met een ploegmaat van Koné en roerloos bleef liggen op de grasmat met een ingeslikte tong. De Togolese spits bedacht zich geen moment, greep kordaat in en wurmde de tong los.

Hij vertelde destijds na de wedstrijd dat het al de vierde keer was dat hij dat had meegemaakt. ,,In Thailand en tweemaal in Afrika. Ik ga altijd onmiddellijk naar de speler in kwestie om te zien of hij zijn tong niet heeft ingeslikt'' , aldus de spits.