Falcao door duizenden dolenthousiaste fans onthaald in Turkije

Volgens sommige berichten zouden er liefst 25.000 op Atatürk Airport in Istanbul zijn afgekomen om Falcao en zijn familie een warm ontvangst te geven. De Colombiaan is een erkend doelpuntenmaker. Falcao bezorgde FC Porto in het seizoen 2010/2011 met achttien treffers de eindzege in de Europa League. Een jaar later had de spits met zijn goals ook een groot aandeel in de winst van Atlético Madrid in hetzelfde toernooi.



Falcao ging in 2013 naar AS Monaco, al speelde hij daarna op huurbasis ook twee jaar in de Premier League bij Manchester United en Chelsea. Vanwege een zware blessure werd zijn periode in Engeland geen succes, maar daarna leefde Falcao weer op. De topscorer aller tijden van het Colombiaanse elftal (34 goals in 88 interlands) leidde Monaco in het seizoen 2016/2017 naar de Franse titel. AS Monaco haalde toen ook de halve finales in de Champions League. Vorig seizoen kon Falcao met Monaco echter maar net degradatie uit de Ligue 1 voorkomen.