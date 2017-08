Falcao helpt Monaco aan vijftiende competitiezege op rij

Met dank aan Radamel Falcao heeft AS Monaco ook de derde competitiewedstrijd van dit seizoen in winst omgezet. De Colombiaanse aanvoerder maakte vandaag in de slotfase van het uitduel met FC Metz het enige doelpunt: 0-1.

Falcao had Monaco vorige week al met een hattrick langs Dijon geleid (1-4). In de gewonnen openingswedstrijd van de Ligue 1 tegen Toulouse (3-2) was de 31-jarige spits eveneens trefzeker.

Falcao leidde de club uit het prinsdom vorig seizoen met 21 doelpunten naar de titel in Frankrijk. De ploeg van trainer Leonardo Jardim is ook dit voetbaljaar uitstekend begonnen met drie zeges op rij. De Portugese coach hield Terence Kongolo tegen Metz op de bank. De verdediger, deze zomer overgekomen van Feyenoord, wacht nog op zijn debuut in de Ligue 1. Kongolo deed wel mee in de verloren wedstrijd om de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain (1-2).

Kylian Mbappé, begeerd door tal van topclubs, ontbrak in de selectie van Monaco.

Onaantastbaar