Falcao opnieuw de man bij Monaco

Spelers Barcelona dragen shirt met #Tots­Son­Bar­cel­o­na

21:41 De voetballers van FC Barcelona dragen zondag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Real Betis niet hun eigen namen op de achterkant van hun shirts. Op die plek boven het rugnummer staat bij allemaal 'Barcelona' en op de voorkant van het shirt is de inmiddels op Twitter bekende hashtag #TotsSonBarcelona (we zijn allemaal Barcelona) verwerkt.