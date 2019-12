Familie van Frenkie de Jong geniet mee in Barcelona: ‘Is dit de winter hier?’

Door Edwin Winkels



Het is 18 december en de terrasjes zitten vol. De zon prikt door een mager wolkendek, de temperatuur nadert de 20 graden. Op straat is het druk. De helft van de mensen protesteert voor de onafhankelijkheid, de andere helft is in een shirt van FC Barcelona op weg naar Camp Nou, voor het duel met Real Madrid.



Vier Nederlandse mannen mengen zich in het gewoel, kijken lachend om zich heen en nog vrolijker naar de hemel. Ze genieten. ,,Wat een stad’’, zeggen ze. En: ,,Is dit de winter hier?’’ Weinig, erg weinig scheelde het, of ze waren hier deze dag niet geweest. Bijna hadden ze afgelopen zaterdag ergens in Manchester gezeten. Binnen waarschijnlijk, want buiten druppelde het en was het 8 graden. Aan het eind van de middag zouden ze dan naar het Etihad Stadium zijn gelopen, voor het duel van City met Leicester City.