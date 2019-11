Fans Malmö steken standbeeld Zlatan in de fik

Ging er gisteren een blauwe vuilniszak over het hoofd van het Zlatan-standbeeld, tape over zijn naam, een wc-bril over zijn arm en er kwam een sticker van Malmö-held Markus Rosenberg op zijn been, afgelopen nacht werd het standbeeld in de fik gestoken. Ibrahimovic was op 8 oktober nog aanwezig bij de onthulling van het standbeeld, dat direct naast het Swedbank Stadion van Malmö FF staat. Ook was er een doek te zien met een duidelijke tekst: ‘Verplaatst dit standbeeld zo snel mogelijk naar Stockholm.’

De clubloze Zlatan Ibrahimovic (38) heeft een aandeel in de Anschutz Entertainment Group (AEG), dat voor 49 procent eigenaar is van Hammarby. Niet geheel toevallig is AEG ook eigenaar van LA Galaxy, waar de Zweed onlangs na twee seizoenen vertrok. ,,Hammarby is een fantastische club met heel betrokken supporters en geniet respect in Stockholm en heel Zweden. Ik heb het altijd een mooie club gevonden en ben onder de indruk van wat de club op en naast het veld heeft bereikt de afgelopen jaren”, vertelt Zlatan op de clubsite.



Ook Hammarby-voorzitter Richard von Yxkull is in zijn nopjes. ,,Dit voelt als goede timing, want we hebben ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en spelen volgend jaar in Europa. Wanneer een persoon als Zlatan Ibrahimovic dan naar de club komt, met zijn passie en winnaarsmentaliteit, voelt dat goed. Het is nog te vroeg om gedetailleerd te vertellen hoe Zlatan zijn steentje kan bijdragen aan Hammarby, maar het is duidelijk dat er veel potentie in deze samenwerking zit. Het is erg opwindend.”