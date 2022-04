Fans Manchester United zien Erik ten Hag als verlosser: ‘Iedereen schijnt te denken dat hij een superheld is’

Door Geert Langendorff



Rond The Tollgate, een kroeg tegenover tramstation Trafford Bar, verzamelen een paar duizend supporters zich zaterdagmiddag om te protesteren tegen de Amerikaanse eigenaars van Manchester United. Ze marcheren met fakkels en spandoeken in de hand naar Old Trafford, een kleine kilometer verderop. De frustratie over een wederom mislukt seizoen spat voor het thuisduel met Norwich City (3-2) van de menigte af.