Fans van Fenerbahçe scanderen naam Vladimir Poetin tijdens wedstrijd tegen Dinamo Kiev

Lunch met bestuur FC Kopenhagen leidt tot rel rond Cyriel Dessers

Een lunch in Kopenhagen is uitgemond in een rel rond Cyriel Dessers. De voormalige Feyenoord-spits ging op zijn vrije dag naar de Deense hoofdstad om samen met de sportief directeur en hoofdtrainer van FC Kopenhagen te eten. Daar was zijn huidige club KRC Genk niet blij mee.

27 juli