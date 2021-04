Fans zien Lieke Martens met Barcelona in Estadi Johan Cruyff doordenderen

FC Barcelona Femení won alle 22 competitieduels dit seizoen. Het doelsaldo na de ruime overwinning van vanmiddag is nu 110 goals voor en 4 goals tegen. De voorsprong op nummer twee Levante is twaalf punten, maar de club uit Valencia heeft ook al drie wedstrijden meer gespeeld. De titel is dus slechts een kwestie van tijd voor Martens en haar teamgenoten. Het vrouwenteam van Barcelona heeft al 700 dagen geen wedstrijd verloren in de Spaanse competitie. Vorig seizoen werd Barcelona ook al kampioen, al werd de Liga Iberdrola niet afgerond.



Martens scoorde vanmiddag zelf niet, maar gaf wel de assist bij de openingsgoal van aanvoerder Marta Torrejón in de vierde minuut. Voor het eerst sinds begin maart 2020 waren er weer toeschouwers welkom bij een wedstrijd in Spanje. 944 toeschouwers waren welkom in het Estadi Johan Cruyff, waar het vrouwenteam van Barcelona sinds september 2017 haar thuisduels speelt. Martens staat dit seizoen op twaalf goals in zestien wedstrijden, waarvan drie in de Champions League en negen in de Spaanse competitie. In haar eerste twee seizoenen bij Barcelona kwam Martens tot elf competitiegoals.