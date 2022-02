FC Barcelona boekt met Frenkie de Jong spectaculaire zege op Atlético Madrid

Coronacri­sis, coup en keepersca­pri­o­len: Burkina Faso is de verrassing van de Afrika Cup

Vanavond om 20.00 uur staat de eerste halve finale van de Afrika Cup op het programma. Het kleine Burkina Faso treedt aan tegen Senegal, de favoriet voor de eindzege. Dat Senegal in de halve finale staat, is geen verrassing. Dat Burkina Faso de tegenstander is, mag gerust een klein wonder heten.

2 februari