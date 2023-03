FC Barcelona daagt journalisten voor de rechter in omkopingszaak

Lazio-fan die shirt met ‘Hitlerson 88’ droeg, is een Duitser en had al een strafblad

De joodse gemeenschap in Rome heeft schande gesproken van het antisemitische gedrag van fans van het Italiaanse Lazio, waarbij onder meer een fan een shirt droeg met ‘Hitlerson 88’ op de rug tijdens de stadsderby tegen AS Roma. De fan is inmiddels geïdentificeerd.