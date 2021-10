FC Barcelona draait verlies van 481 miljoen euro, waarvan 181 miljoen door corona

De omzetdaling ten opzichte van het seizoen ervoor bedraagt ​​224 miljoen euro (een daling van 26 procent), terwijl de kosten zijn gestegen tot een recordbedrag van 1.136 miljoen (een stijging van 19 procent). Het blijkt dat Barça het boekjaar 2020/2021 heeft afgesloten met een omzet van 631 miljoen euro, ruim onder de 828 miljoen die in het budget was voorzien, dat een winst van 1 miljoen euro voorspelde. Het resultaat was een verlies van 481 miljoen euro na belastingen, veroorzaakt door zowel dalende inkomsten (vooral door de lege stadions vanwege corona) als het onvermogen om de uitgaven in de hand te houden.

De inkomsten uit het stadion liepen liefst 84 procent terug ten opzichte van het seizoen 2019/2020, toen er vanaf half maart niet meer gespeeld kon worden met publiek. De geschatte impact van Covid-19 is 181 miljoen euro, omdat naast het stadion ook de grote fanshop naast Camp Nou geen bezoekers meer trok.

De commerciële sectie realiseerde vorig seizoen nog wel een omzet van 268 miljoen euro (een daling van 10 procent), maar het geschatte omzetverlies is 56 miljoen euro.

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta maakte in een uitgebreide persconferentie op 16 augustus al bekend dat de club een schuld heeft van liefst 1,35 miljard euro. ,,Het vorige bestuur heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Op dit moment bedraagt ​​de schuld van Barça liefst 1,35 miljard euro. Ja, echt waar, zo erg en zorgwekkend is de situatie van deze club. De financiële situatie is dramatisch”, zei Laporta toen tegen de Spaanse pers. ,,Het vorige bestuur negeerde gewoon financiële controles. Net als in Barça-gate werden facturen ‘opgesplitst’ om te voorkomen dat ze door het toezicht moesten lopen zoals het had moeten zijn. Ook bij de plannen voor de reconstructie van Camp Nou is dat gebeurd. Ze blijven maar liegen en ontkennen. Ik kan er niet meer tegen, dus ik moest reageren op de valse aantijgingen van vorige week.”

Onlangs werden de salariskosten van alle twintig clubs uit La Liga gepresenteerd. FC Barcelona geeft dit seizoen liefst 285 miljoen euro minder uit aan salarissen dan vorig seizoen door het vertrek van Lionel Messi en enorme bezuinigingen binnen de selectie, met name door ervaren krachten als Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba. De totale selectie verdient nu samen bijna 98 miljoen euro, waar dat vorig seizoen nog 382 miljoen euro was. Bij Real Madrid is het salarishuis juist met 270 miljoen euro gestegen ten opzichte van vorig seizoen.

