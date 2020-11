FC Barcelona gaat seizoen langer door met hoofdsponsor Rakuten

Kondogbia kan dankzij speciale regeling naar Atlético Madrid

3 november De transfermarkt is dicht, maar Atlético Madrid heeft zich toch kunnen versterken met Geoffrey Kondogbia. De Franse middenvelder komt voor naar verluidt zo’n 11 miljoen euro over van Valencia en ondertekende een contract tot de zomer van 2024 in de Spaanse hoofdstad. De 27-jarige Kondogbia was bezig aan zijn vierde seizoen bij Valencia.