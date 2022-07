FC Barcelona haalt uit tegen Inter Miami, Memphis Depay pikt goal mee

met video Erik ten Hag zet uitsteken­de oefenreeks met Manchester United voort, assist Donny van de Beek

Erik ten Hag is in zijn eerste weken als trainer van Manchester United bezig aan een uitstekende oefencampagne. Na ruime overwinningen op Liverpool (4-0) en Melbourne Victory (4-1) werd ook Crystal Palace eenvoudig verslagen. Mede door een assist van Donny van de Beek eindigde het oefenduel in 3-1.

19 juli