FC Barcelona houdt zicht op ongeslagen seizoen na gelijkspel in hete Clásico

In de tweede helft nam Barcelona met tien spelers al na acht minuten spelen weer de voorsprong, nadat Suárez de bal aan zijn aanvalsmaatje Messi gaf. De Argentijn maakte zich vrij en schilderde de bal met zijn linkerbeen in de hoek voor de 2-1. Even later liet Messi een goede kans op de 3-1 liggen, waarna Gareth Bale in de 73ste minuut voor de 2-2 zorgde. Andrés Iniesta speelde 58 minuten in zijn 38ste en laatste Clásico. Ook voor Messi en Ramos was het hun 38ste Clásico, waarmee ze het record van Manuel Sanchís (43 duels met Real Madrid tegen FC Barcelona) in zicht krijgen.