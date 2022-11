FC Barcelona-icoon Gérard Piqué kondigt afscheid aan en komt club financieel tegemoet

,,Ik moet iets vertellen”, aldus Piqué op zijn sociale media. ,,Dit is het moment om de reis tot een einde te brengen. Ik heb altijd gezegd dat er voor mij geen andere club zou zijn dan Barcelona, en zo gebeurt het.”

,,Het is 25 jaar geleden dat ik bij Barça kwam. Ik ging weg, ik kwam terug. Voetbal heeft me alles gegeven, Barça heeft me alles gegeven, jullie, de Catalanen, hebben me alles gegeven. Ik heb besloten dat het tijd is om de cirkel te sluiten.”

Volledig scherm Gérard Piqué. © AFP

Piqué, afkomstig uit de roemruchte jeugdopleiding van Barcelona, won met de club onder meer drie keer de Champions League en acht landstitels. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2008 en 2012 Europees kampioen. Voorzitter Joan Laporta noemt Piqué een 'symbool voor FC Barcelona'. ,,We zijn momenteel bezig met het ontbinden van zijn contract, hij wil de club helpen. Hij begrijpt de financiële situatie van de club’’, zei Laporta tegen Spaanse media.

De centrale verdediger, die in het begin van zijn loopbaan een paar jaar bij Manchester United onder contract stond, speelde meer dan 600 wedstrijden voor Barcelona. De laatste jaren zat de ploeggenoot van Frenkie de Jong en Memphis Depay steeds vaker op de bank.

Het bericht van Piqué komt ook voor Spaanse media als een verrassing, er wordt flink gegist naar een reden. Piqué heeft nog een contract tot medio 2024.

De laatste maanden was Piqué veelvuldig in het nieuws in verband met zijn privéleven. De verdediger was lang samen met zangers Shakira, maar die relatie zou ten einde zijn.

Martínez in beeld als vervanger FC Barcelona ziet in Iñigo Martínez een geschikte vervanger voor Gerard Piqué, meldt de Spaanse krant Sport. De 35-jarige Piqué maakte woensdag bekend op zeer korte termijn een punt te zetten achter zijn carrière. De voormalig Spaans international werkt zaterdag zijn laatste wedstrijd af, thuis in La Liga tegen UD Almeria. De club die hem opleidde, heeft al een vervanger voor Piqué op het oog voor in het hart van de verdediging. Martínez beschikt over een aflopend contract bij Athletic Bilbao en is daarmee, naast dat Barcelona al gecharmeerd was van zijn verrichtingen in Baskenland, een extra interessante optie om zich in de zomer mee te versterken.