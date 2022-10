FC Barcelona is in extase na goal in blessuretijd van Robert Lewandowski en koploper La Liga

Feest in Rio: Flamengo domineert en wint voor derde keer Copa Libertado­res

Flamengo heeft voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Copa Libertadores gewonnen. In Ecuador was de Braziliaanse club met 1-0 te sterk voor Atheltico Paranaense, dat een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde.

29 oktober