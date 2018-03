FC Barcelona kan derde ongeslagen kampioen van Spanje worden

De ongeslagen kampioenen in de grote competities in Europa zijn op één hand te tellen. In Engeland slaagden Preston North End hierin in 1888/89 en daarna duurde het 115 jaar tot Arsenal dit kunststukje herhaalde met spelers als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Robert Pirès.



Ook Italië kent in de 88-jarige geschiedenis van de Serie A slechts twee ongeslagen kampioenen: AC Milan in het seizoen 1991/92 (22 keer winst, 12 keer gelijk) en Juventus in het seizoen 2011/12 (23 keer winst, 15 keer gelijk). In de Duitse Bundesliga en Franse Ligue 1 was er nog nooit een ongeslagen kampioen.



In Nederland veroverde Ajax de landstitel in 1994/95 door 27 keer te winnen en zeven keer gelijk te spelen. Roda JC werd tweede met slechts twee verliespartijen.