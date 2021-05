FC Barcelona maakt waarschijnlijk fatale misstap in Spaanse titelstrijd

Na de eerste helft was er ook figuurlijk geen wolkje aan de heldere hemel. In het stadion waar Johan Cruijff in mei 1981, veertig jaar geleden, zijn laatste twee wedstrijden voor Levante speelde, had Barça niet eens veel inspiratie nodig om de leiding te nemen. De blaugranas leken geleerd te hebben van de wat matte wedstrijd tegen Atlético Madrid, gingen fel van start en misten via Pedri een paar aardige kansen. Koeman had een nog aanvallender variant binnen zijn gebruikelijke 3-5-2 bedacht, door aan de rechterkant aanvaller Dembélé in plaats van verdediger Dest op te stellen.



De Fransman stelde na een goede actie na ruim een half uur Pedri in staat de 0-2 binnen te tikken. Acht minuten eerder had Messi de ban gebroken, met een mooie halve volley, zijn 29ste doelpunt in La Liga en een van zijn weinige hoogstandjes van de avond.



Waar Barça vanaf dat moment de wedstrijd onder controle had moeten hebben, en nog enkele kansen miste, voegde het toch weer de inmiddels extra gebruikelijke spanning toe. In plaats van 0-4 stond het na een uur 2-2. In drie minuten tijd strafte Levante twee slordigheden van de bezoekers af. Melero, met een kopbal, en Morales, na balverlies van Messi, bliezen de wedstrijd nieuw leven in, en zorgden ongetwijfeld voor grote vreugde in Madrid.