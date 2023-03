FC Barcelona na nipte zege op Valencia en puntenverlies Real Madrid steviger aan kop

Met videoFC Barcelona verloor vorige week van laagvlieger Almería, maar wist vanavond wél af te rekenen met een degradatiekandidaat. Met de nodige pijn en moeite werd Valencia met 1-0 opzij gezet in Camp Nou. Barça pakt weer drie belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap.

In de vijftiende minuut viel de enige goal van de wedstrijd. Een verre voorzet van Sergio Busquets werd binnen gekopt door de Braziliaan Raphina. Hij kwam net wat eerder bij de bal dan de uitkomende Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili. Het was een van de weinige hoogtepunten in een vlakke eerste helft. Frenkie de Jong keerde na rust niet terug op het veld. De Nederlandse middenvelder werd vervangen door de Ivoriaan Franck Kessié.

Volledig scherm Raphina viert zijn goal. © AFP

Ferran Torres miste vlak na rust nog een penalty door op de paal te schieten. Een half uur voor het einde kreeg Ronald Araújo de rode kaart van scheidsrechter Rojas. Daarna was het lang billen knijpen voor FC Barcelona. De bezoekers gingen, met Justin Kluivert als invaller, vol op jacht naar de gelijkmaker. Het verzet kon de muur van Barça niet breken. De uitploeg had nog recht op een penalty, maar de scheids en VAR gingen daar niet in mee. Het laatste half uur speelde de koploper na het wegzenden van Ronald Araújo met tien man.

Real Madrid

De koploper, die voor de achtste keer dit seizoen met 1-0 won, houdt een voorsprong van tien minuten op Real Madrid. De regerend landskampioen is namelijk nog verder achterop geraakt in de titelrace van La Liga. Real kwam in de uitwedstrijd tegen Real Betis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Daardoor liep de achterstand op koploper FC Barcelona op tot 9 punten.

Real Madrid was de betere ploeg in Sevilla. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti creëerde ook best veel kansen. Maar keeper Claudio Bravo van Betis hield zijn doel schoon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van La Liga

Bekijk onderaan dit artikel alle video's over La Liga, alle uitslagen, het programma en de stand van de Spaanse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.