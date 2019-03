FC Barcelona wint ruim in kwartfinale Champions League, Bayern gelijk

De return in Noorwegen is volgende week woensdag, maar FC Barcelona zette vanavond dus al een grote stap richting de halve finales. Lieke Martens deed 77 minuten mee bij FC Barcelona Femení. De honderdvoudig international van Oranje gaf in de 24ste minuut de assist op de Engelse spits Toni Duggan, die in de derde minuut van de wedstrijd ook al de score had geopend namens de Catalaanse topclub. In de 35ste minuut maakte Mariona Caldentey er met een rake strafschop ook nog 3-0 van in het Mini Estadi. Stefanie van der Gragt kwam opnieuw niet in actie bij FC Barcelona, dat afgelopen zondag nog met 0-2 won in de Spaanse topper bij koploper Atlético Madrid. Bij die wedstrijd in Wanda Metropolitano waren liefst 60.000 toeschouwers aanwezig, een wereldrecord voor een clubwedstrijd in het vrouwenvoetbal.