FC Barcelona wint Spaanse Supercup in Tanger na winst op Sevilla

Pablo Sarabia bracht Sevilla al na negen minuten spelen op voorsprong, maar kort voor rust maakte Gerard Piqué gelijk namens FC Barcelona. De verdediger tikte van dichtbij raak nadat Lionel Messi een vrije trap op de paal had gemikt. Ousmane Dembélé maakte in de 78ste minuut de winnende goal met een prachtige uithaal van zo'n 25 meter, die hij via de onderkant van de lat zag binnenvliegen. Sevilla kreeg in de 90ste minuut nog een ultieme kans op de gelijkmaker en daarmee een verlenging, maar Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen kon de slappe strafschop van Sevilla-spits Wissam Ben Yedder keren. Ter Stegen had de strafschop zelf veroorzaakt door Aleix Vidal, die vorige week de overstap maakte van FC Barcelona naar Sevilla, onderuit haalde. Jasper Cillessen, die tijdens de voorbereiding ieder duel keepte, zat vanavond op de bank. Normaal gesproken wordt de strijd om de Spaanse Supercup over twee duels gespeeld, maar de Spaanse voetbalbond koos deze keer voor een andere aanpak. Vanuit de supporters en het bestuur van Sevilla waren hier de nodige protesten over, maar de Spaanse voetbalbond zette het plan toch door. Er waren zo'n 60.000 fans bij het duel aanwezig.

Messi wint 33ste prijs met FC Barcelona

Messi is dankzij de winst van de Spaanse Supercup nu recordhouder qua aantal prijzen namens FC Barcelona. Het is voor de Argentijnse sterspeler zijn 33ste prijs in dienst van de Catalaanse topclub. Daarmee ging hij Andrés Iniesta voorbij, die dankzij zijn vertrok naar Japan bleef steken op 32 prijzen in dienst van FC Barcelona. De Spaanse Supercup is bovendien de eerste prijs die door Messi in ontvangst werd genomen. Hij werd afgelopen week benoemd tot nieuwe aanvoerder van FC Barcelona. Met Argentinië won Messi 'slechts' het WK onder 20 in 2005 in Nederland en de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Gerard Piqué en Sergio Busquets, de tweede en derde captain van FC Barcelona, wonnen tot op heden 28 prijzen met hun club. Messi won met FC Barcelona nu negen Spaanse landstitels, acht keer de Spaanse Supercup, zes keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League, drie keer de Europese Supercup en drie keer het WK voor clubteams.