FC Barcelona zet Ronald Koeman op straat na nieuwe nederlaag

Ronald Koeman is ontslagen als trainer van FC Barcelona. Dat heeft de Catalaanse club gemeld na de 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano, waardoor Barcelona negende bleef in La Liga.

Barcelona won dit seizoen pas vijf van de dertien wedstrijden in alle competities. Na de nederlaag in El Clásico tegen rivaal Real Madrid (1-2) van afgelopen zondag, verloor Barça woensdagavond ook nog met 1-0 bij het gepromoveerde Rayo Vallecano door een goal van Radamel Falcao na een halfuur. Memphis Depay kreeg in de 72ste minuut nog een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar benutte zijn zelf verkregen strafschop niet. Barça pakte dit seizoen tot nu toe pas 15 van de mogelijke 30 punten na tien duels in La Liga, resulterend in de huidige negende plaats.



De achterstand op de vier gedeelde koplopers (Real Madrid, Sevilla, Real Betis en Real Sociedad) is daarmee al zes punten. Vorig seizoen maakte Barcelona een grote achterstand nog bijna goed, maar daar had de in maart teruggekeerde voorzitter Joan Laporta deze keer dus geen vertrouwen meer in. Sinds de zomer wilde Laporta al overduidelijk van Koeman af, maar de afkoopsom van zo'n 13 miljoen euro vormde een groot obstakel voor de club die een schuld heeft van zo'n 1,35 miljard (!) euro.

Volledig scherm Ronald Koeman met naast hem zijn assistenten Henrik Larsson en Alfred Schreuder, die zeer waarschijnlijk ook zullen vertrekken. © EPA Koeman (58) werd zondagavond na de verloren Clásico nog lastiggevallen door tientallen supporters bij het verlaten van Camp Nou, maar toonde zich op dinsdag nog strijdbaar. ,,Als ik het hier op een dag niet meer naar mijn zin heb, zal ik vertrekken, mijn rust pakken en vijf dagen per week gaan golfen. Maar zo ver is het nog niet. Ik wil nog steeds op deze weg doorgaan en het team verbeteren. De situatie is lastig, maar er is een mooie toekomst voor deze club", zei hij toen nog.



Enkele uren na de nederlaag bij Rayo viel het doek voor Koeman na een periode die hij zich veel mooier had voorgesteld. In de Videoland-docu Força Koeman gaf hij meermaals aan vooral moeite te hebben gehad met de vele wedstrijden in een totaal leeg Camp Nou, iets wat volgens Koeman bijna spookachtig aanvoelde. In de afgelopen twee maanden maakte Koeman nog acht thuisduels met publiek mee, waarvan er vijf werden gewonnen.

Met Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Memphis Depay (de twee Nederlandse aanvallers die allebei op voorspraak van Koeman kwamen) laat hij drie Nederlandse spelers achter in Camp Nou. De Amerikaanse back Sergiño Dest (uit Almere) had de afgelopen twee wedstrijden Koeman nog kunnen redden, maar schoot zowel tegen Real Madrid als tegen Rayo Vallecano van dichtbij hoog over.

Winst van Copa del Rey

Koeman was 67 wedstrijden coach van FC Barcelona, waar hij in de zomer van 2020 begon nadat de Spaanse topclub in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 had verloren van Bayern München.

Volledig scherm © AP Koeman won vorig seizoen op 17 april de Copa del Rey met Barcelona na een prachtige finale tegen Athletic Bilbao (4-0) in Sevilla, maar haakte vervolgens in mei af in de titelstrijd na gelijke spelen tegen de latere kampioen Atlético Madrid en Levante (3-3) en een pijnlijke nederlaag tegen Celta (1-2), in wat de laatste wedstrijd van Lionel Messi voor Barcelona zou blijken. In de achtste finales van de Champions League bleek Paris Saint-Germain begin dit jaar te sterk.



Na het vertrek van sterspeler Lionel Messi was het dit seizoen duidelijk zoeken voor Koeman en zijn jonge ploeg, resulterend in twee pijnlijke nederlagen in de Champions League tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0) en de huidige negende plaats in de Spaanse competitie.

Koeman won 40 van zijn 67 wedstrijden als coach van de club waar hij van 1989 tot 1995 zeer succesvol was als speler. Hij won met Johan Cruijff als zijn coach vier landstitels op rij en schoot Barcelona in 1992 op Wembley naar de eerste zege van de Europa Cup I met zijn rake vrije trap tegen Sampdoria. De afgelopen twintig jaar was het zijn grote droom om ook als trainer succesvol te zijn in Camp Nou, maar daar is niet bepaald sprake van geweest. Net als in zijn korte periode bij Valencia in 2007/2008 (34 duels) won hij wel de Copa del Rey, maar de resultaten in de competitie vielen tegen.

Clubicoon Xavier Hernández (sinds 2019 coach van Al Sadd in Qatar) en de Argentijn Marcelo Gallardo (sinds 2014 coach van River Plate in Argentinië) worden in de Spaanse sportkranten genoemd als de grootste kandidaten om Koeman op te volgen. Joan Laporta keerde in maart van dit jaar terug als voorzitter van FC Barcelona, waar hij in zijn eerste periode (2003 tot 2010) mooie successen beleefde met Frank Rijkaard en Pep Guardiola als trainers.

Bekijk hier de samenvatting van Rayo Vallecano - FC Barcelona (1-0)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.