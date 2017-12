FC Köln ontslaat trainer Stöger

Stöger stond sinds juni 2013 aan het roer in Keulen. Hij leidde de club in 2014 terug naar de Bundesliga en plaatste zich met FC Köln in het afgelopen seizoen voor het eerst in 25 jaar voor Europees voetbal. Stöger is na Andries Jonker, Carlo Ancelotti en Alexander Nouri de vierde trainer in de Bundesliga die is ontslagen.