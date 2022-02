Feest gaat deze keer niet door voor Bergwijn: gelijkmaker in extra tijd afgekeurd

Tottenham Hotspur kwam met 1-0 en 2-1 voor, maar de ploeg van Antonio Conte gaf de voorsprong tot twee keer toe weg. Heung-Min Son maakte in de 70ste minuut de 2-1, maar via goals van Mohamed Elyounoussi en Che Adams in de 79ste en 82ste minuut werd het 2-3 voor The Saints . Steven Bergwijn viel in de 84ste minuut in, maar kon een nederlaag dus niet meer voorkomen.

Manchester City won vanavond wel. De ploeg van Pep Guardiola was in het eigen Etihad Stadium met 2-0 te sterk voor Brentford, waar Christian Eriksen voorlopig nog niet bij de wedstrijdselectie zit. Riyad Mahrez schoot vijf minuten voor rust een strafschop overtuigend binnen en in de 69ste minuut gooide Kevin de Bruyne de wedstrijd in het slot. Raheem Sterling profiteerde in eerste instantie nog niet van een grote opbouwfout van Brentford-doelman David Raya, maar in de rebound schoot de Belgische spelmaker van City wel binnen: 2-0.



City staat nu op 60 punten na 24 duels. Nummer twee Liverpool heeft nu twaalf punten minder, maar ook nog twee duels minder gespeeld. Donderdagavond komt Leicester City op bezoek op Anfield, waar Mohamed Salah na de verloren Afrika Cup-finale van zondagavond weer van de partij zal zijn. Sadio Mané vierde nog feest in Senegal en doet nog niet mee.