Feestende Westerlo-spelers na lockdownfeestje in de problemen: ‘Gebeurtenissen onacceptabel’

,,Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan", aldus de club.