Fellaini geeft direct visitekaartje af bij debuut in China

Er wordt ook wel wat verwacht van de 31-jarige middenvelder door zijn nieuwe club. Fellaini staat immers niet voor niets voor circa tien miljoen euro per jaar op de loonlijst. Samen met oud-Feyenoorder Graziano Pellè (33) moet hij Shandong naar nieuwe successen leiden. Want hoewel de club met vier landstitels de op één na meest succesvolle club van China is, dateert het laatste kampioenschap al van 2010.



Vorig jaar eindigde Shandong, gesponsord door een vastgoedreus, op een veelbelovende derde plaats. Dat was vooral te danken aan de 16 goals en 11 assists van Pellè. De Italiaanse spits is begonnen aan zijn vierde seizoen in China. De Brazilianen Gil en Róger Guedes zijn de andere buitenlandse uithangborden in het Shandong Stadium, waar ooit Henk ten Cate en Felix Magath coachten.