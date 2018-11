Fenerbahçe wil verder met Koeman: ‘De resultaten zijn positief’

Koeman maakte op 28 oktober promotie bij de negentienvoudig kampioen van Turkije na het ontslag van Cocu. De wisseling van de wacht leidde tot een verbetering van de resultaten. Onder leiding van Koeman speelde Fenerbahçe met 2-2 gelijk in de stadsderby tegen rivaal Galatasaray. Daarna waren er in eigen stadion 2-0 overwinningen op Anderlecht en Alanyaspor.

Fenerbahçe wil op korte termijn de aanstelling bevestigen. ,,We kennen de regels van de Turkse voetbalbond. Voor de competitiewedstrijd tegen Trabzonspor (25 november, red.) zullen we het definitieve besluit hebben genomen en kenbaar maken,” zegt technisch directeur Damien Comolli op Fenerbahçe TV. ,,Met Erwin Koeman hebben we gesproken. De uitslagen zijn positief, zijn benadering is positief. Hij is de persoon met wie we graag verder willen.”