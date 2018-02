Fenomeen Harry Kane

Harry Kane maakte vorige week tegen Liverpool (2-2) zijn honderdste doelpunt in de Premier League. Een mooie mijlpaal, maar voor de 24-jarige spits van Tottenham Hotspur geen reden om tevreden achterover te leunen. 'Op naar de volgende honderd,' zei hij meteen. Afgelopen zaterdag maakte hij in de Londense derby tegen rivaal Arsenal (1-0 winst) nummer 101 in de Premier League.