Fenomenale comeback houdt Mourinho in leven bij United

United leek verslagen, maar zette na de pauze wel aan in de jacht op de aansluitingstreffer. Die had moeten vallen via Nemanja Matic, maar de middenvelder wist de bal in zeer kansrijke positie over te schieten. Ook Paul Pogba, Mata en opnieuw Rashford kregen schietkansen, maar waren niet trefzeker.



Tot de zeventigste minuut, toen Mata knap scoorde uit een directe vrije trap. Daarna volgde een ware invasieactie van United in de jacht op de 2-2: eerst miste invaller Marouane Fellaini en Chris Smalling nog grote kansen, maar na 75 minuten was het tóch 2-2 nadat Anthony Martial een knappe combinatie met landgenoot Pogba afrondde.



In een zenuwslopend laatste kwartier leek het bij 2-2 te blijven, maar invaller Alexis Sánchez maakte in de laatste minuut de winnende en - zeker voor Mourinho - zó belangrijke 3-2. Een geweldige comeback van United, dat liet zien te willen knokken voor coach Mourinho.



United staat dankzij de late zege achtste in de Premier League, met dertien punten na acht duels. Newcastle staat door de late nederlaag nog steeds op twee punten en blijft strijden tegen degradatie.



