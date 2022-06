Fenomenale Erling Haaland doet buurman Zweden weer pijn in Nations League

LIVE | Internatio­nals Spanje en Portugal spelen laatste Nations Lea­gue-du­el voor zomerstop

• Portugal aan kop in de poule met 7 punten na drie duels, Spanje volgt met 5 punten • Spanje speelt tegen Tsjechië in Estadio La Rosaleda in Málaga • Portugal speelt tegen Zwitserland in Stade de Genève

19:58