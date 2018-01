Fer en Van der Hoorn verslaan Van Dijk en Wijnaldum

Hechtingen voor Ronaldo na wond in gezicht

20:24 Cristiano Ronaldo heeft enkele hechtingen in zijn gezicht gekregen vanwege de wond die hij gisteren opliep in het duel met Deportivo La Coruna (7-1). De ster van Real Madrid kreeg de noppen van verdediger Fabian Schar in zijn gezicht. Daarop keek Ronaldo in de smartphone van de fysiotherapeut om de kwetsuur te bekijken.