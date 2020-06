Ferguson feliciteert Liverpool-icoon Dalglish met titel: ‘Zo doen wij dat’

Toen Ferguson in 1986 als coach bij Manchester United begon, verklaarde hij dat hij Liverpool van de troon wilde stoten. Hij leidde de club vervolgens naar dertien landstitels, vijf FA Cups en twee keer winst in de Champions League. ,,Alex heeft me een berichtje gestuurd om me te feliciteren", vertelde Dalglish. ,,Zo doen wij dat, als mannen van een vorige generatie coaches. Je bent altijd concurrenten geweest, maar respecteert elkaar als de strijd gestreden is door elkaar te feliciteren. Je zit in hetzelfde schuitje."

Dalglish was de laatste manager bij Liverpool voordat Jürgen Klopp in 2015 werd aangesteld. Hij had ook nog complimenten over voor Jordan Henderson, die in zijn tijd overkwam van Sunderland. ,,Hij was enorm gedreven om uit te groeien tot een succesvol voetballer. Nu is hij de enige Liverpool-aanvoerder die zowel de trofee voor de landstitel als de beker bij het WK voor clubteams heeft mogen ontvangen.”