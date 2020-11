Fernandes en Cavani helpen Manchester United aan zege bij Everton

In de tweede helft was er niet veel spektakel meer bij twee ploegen die bezig zijn aan nogal wisselvallig seizoen tot nu toe. Wel meenden beide teams nog recht te hebben op een strafschop. Eerst was er een onhandige overtreding van Jordan Pickford op Harry Maguire, nadat de doelman van Everton en het nationale team van Engeland opnieuw een simpele bal uit zijn handen liet vallen. Daarbij speelde een licht duwtje van Maguire wel mee, waardoor de arbitrage besloot om geen penalty te geven.



Kort daarna meende ook Everton recht te hebben op een strafschop na een harde overtreding van Maguire op Lucas Digne, maar de Franse linksback van Everton stond buitenspel en dus was er al gefloten. In de 95ste minuut maakte invaller Edinson Cavani nog de 1-3, na een pass van Bruno Fernandes. Het was voor de 33-jarige spits uit Uruguay, die hiervoor 200 keer scoorde in 301 duels voor Paris Saint-Germain, zijn eerste goal voor de Engelse recordkampioen.